Campobello di Licata: condannato marito e padre violento

Il giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Agrigento, Giuseppe Miceli, a conclusione del giudizio abbreviato ha condannato a 2 anni e 6 mesi di carcere un uomo di 47 anni di Campobello di Licata imputato di avere vessato almeno dal 2007 fino allo scorso novembre la moglie, una coetanea romena, e i figli, non esitando in alcune occasioni anche a picchiare i tre minacciandoli con un coltello e compiendo diversi atti di violenza e di danneggiamenti.
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