Agrigento, Viale della Vittoria, approvato il progetto di riqualificazione: “Intervento concreto per sicurezza e vivibilità”

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Simulazione prima e dopo

La Giunta comunale di Agrigento ha approvato il progetto di fattibilità per la riqualificazione del Viale della Vittoria, un intervento proposto dall’assessore ai Lavori pubblici Gerlando Principato e finanziato dalla Regione. Il Viale presenta segni di degrado, con marciapiedi danneggiati e difficoltà di accesso, soprattutto per anziani, bambini e persone con disabilità. Il progetto non prevede solo la ricostruzione delle pavimentazioni, ma anche la sistemazione dei sottoservizi, il miglioramento del drenaggio, l’eliminazione delle barriere architettoniche, la valorizzazione delle alberature, nuova illuminazione e arredi urbani. L’assessore Principato spiega: “L’obiettivo è rendere il Viale, considerato un luogo centrale e identitario della città, più sicuro e fruibile per tutta la comunità. Il progetto rappresenta un passo decisivo verso l’esecuzione dei lavori, facilitando l’accesso a nuovi finanziamenti e consentendo di avviare le opere con una progettazione definitiva pronta”.