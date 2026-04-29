Agrigento, commerciante picchiato e rapinato

Ad Agrigento in via Atenea a ridosso di mezzanotte due malviventi sono entrati in un mini – market e hanno aggredito a calci e pugni il titolare per rapinargli delle bottiglie di alcolici. Poi sono fuggiti. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo radiomobile e i sanitari del 118 che hanno medicato il commerciante. Indagini sono in corso avvalendosi anche di video di telecamere di sorveglianza se presenti nella zona.
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