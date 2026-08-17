«Basta, fermate sempre me»: 27enne agrigentino finisce a processo

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Dovrà affrontare un processo per una presunta reazione violenta nei confronti della polizia un 27enne agrigentino, Gerlando Romano, accusato di resistenza a pubblico ufficiale.

La Procura di Agrigento ha disposto la citazione diretta a giudizio. L’imputato, difeso dall’avvocato Davide Casà, è stato convocato per il prossimo 13 gennaio davanti al giudice Paolo Barone, in occasione dell’udienza predibattimentale.

La vicenda risale all’estate del 2024, quando il giovane venne fermato dagli agenti della polizia lungo la strada statale 640. Quello che avrebbe dovuto essere un normale controllo si sarebbe trasformato, secondo la ricostruzione accusatoria, in un momento di forte tensione.

Il 27enne avrebbe reagito in maniera particolarmente concitata alla presenza degli agenti, rivolgendosi nei loro confronti con insulti e frasi minacciose. A uno dei poliziotti avrebbe persino rivolto una minaccia di natura violenta, arrivando a pronunciare parole pesanti nei suoi confronti.

Non si sarebbe trattato, sempre secondo l’accusa, dell’unica esternazione durante il controllo. Il giovane avrebbe infatti protestato anche per essere stato nuovamente fermato dalle forze dell’ordine, lamentando quelli che riteneva controlli troppo frequenti.

Da quelle concitate fasi è scaturita l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale, sulla quale dovrà ora pronunciarsi la magistratura.

L’udienza del prossimo gennaio rappresenterà il primo passaggio del procedimento. Sarà il dibattimento, nel prosieguo dell’iter giudiziario, a chiarire la dinamica dei fatti e le eventuali responsabilità dell’imputato.