Etna, la cenere torna a fermare i voli: Catania limita gli arrivi

L’attività dell’Etna continua a creare problemi al traffico aereo siciliano. La presenza di cenere vulcanica nell’atmosfera ha imposto nuove limitazioni all’aeroporto di Catania, dove anche oggi, lunedì 17 agosto, la gestione dei voli resta condizionata dall’evoluzione dell’eruzione.
Lo scalo Vincenzo Bellini non è completamente fermo, ma le operazioni vengono effettuate con precise restrizioni per garantire la sicurezza dei collegamenti aerei
La nube di cenere prodotta dall’attività vulcanica ha portato alla chiusura di alcuni settori dello spazio aereo sopra l’area etnea. Di conseguenza, il numero degli aerei autorizzati ad atterrare a Catania è stato ridotto.
Le partenze possono invece proseguire, mentre gli arrivi vengono regolati in base alle condizioni dello spazio aereo e alla quantità di cenere presente. La situazione viene costantemente monitorata e potrebbe cambiare nelle prossime ore
Per chi deve viaggiare da o verso Catania si prospettano quindi possibili ritardi, variazioni operative e, in alcuni casi, modifiche ai programmi di viaggio.
L’attività dell’Etna, infatti, continua a essere caratterizzata da emissioni di cenere che rappresentano un serio problema per la sicurezza degli aeromobili. Per questo motivo le autorità aeroportuali e gli organismi competenti procedono con continui aggiornamenti sulle condizioni dello scalo.
I passeggeri sono invitati a verificare l’operatività del proprio volo prima di recarsi in aeroporto e a seguire le comunicazioni della compagnia aerea.
L’emergenza legata all’Etna, dunque, non è ancora conclusa. Dopo i pesanti disagi registrati nei giorni scorsi, il vulcano torna a condizionare la mobilità aerea proprio nel pieno della stagione estiva, quando lo scalo catanese registra un intenso movimento di viaggiatori.