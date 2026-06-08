Akragas cannibale, vince anche la Coppa Italia

Condividi

Visualizzazioni 152

L’Akragas ha concluso una stagione da protagonista conquistando anche la Coppa Italia grazie alla vittoria per 2-0 sul Santa Venerina. I biancazzurri hanno costruito il successo con una rete per tempo: nel primo tempo è stato Casucci a sbloccare il risultato, mentre nella ripresa Marrone ha realizzato il gol che ha chiuso definitivamente la partita. Un trionfo che conferma il buon momento della squadra, protagonista di una crescita costante nel corso dell’intera annata sportiva. Dopo aver ottenuto la promozione, l’Akragas mette così in bacheca un altro importante trofeo, completando una stagione ricca di soddisfazioni e risultati positivi. Al termine della gara è esplosa la festa tra giocatori, dirigenti e tifosi, che hanno celebrato insieme un successo accolto con grande entusiasmo. Soddisfatto il presidente Salvatore La Porta, che ha sottolineato come questo traguardo sia il frutto del lavoro, dell’impegno e della determinazione dimostrati da tutta la squadra durante l’anno. L’attenzione della società è ora rivolta al futuro, con la programmazione della prossima stagione nel campionato di Eccellenza, una categoria più impegnativa che l’Akragas intende affrontare con la stessa ambizione e voglia di crescere. Akragas-Santa Venerina si è disputata allo stadio comunale “Francesco Russo” di Viagrande, in provincia di Catania, con calcio d’inizio alle 16:30.