Incidente stradale, morto un ragazzo di 15 anni

A Messina un incidente stradale ha provocato la morte di Riccardo Coglitore, 15 anni compiuti a maggio. Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della Sezione infortunistica della Polizia municipale, lui, alla guida del suo ciclomotore, si è scontrato con un’automobile. A seguito del violento impatto, Coglitore è stato sbalzato dalla sella ribaltandosi sull’asfalto. Inutile si è rivelato il tempestivo intervento dei sanitari del 118. I mezzi sono stati sequestrati. La Procura ha avviato un’inchiesta. Disposto l’alcol test e il drug test per l’automobilista. Riccardo Coglitore, studente, frequentava anche un’accademia di musical e recitazione.
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