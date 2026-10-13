Agrigento, Giacalone su rischio chiusura bagni pubblici “Rosselli”

Redazione
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Il capogruppo di Forza Azzurri in Consiglio comunale ad Agrigento, William Giacalone, annuncia un’interrogazione urgente sui rischi di chiusura dei bagni pubblici di piazzale Rosselli. Giacalone afferma: “Chiedo al sindaco Michele Sodano di conoscere quali iniziative abbia avviato per reperire le risorse necessarie a mantenere aperti i bagni pubblici di piazzale Rosselli. Non basta richiamare le difficoltà economiche del Comune: servono risposte concrete per garantire la continuità del servizio. Questi bagni sono importanti per il decoro urbano e l’accoglienza di residenti e visitatori, soprattutto in un’area strategica della città. La loro apertura è stata sostenuta dall’Ente Parco e dalle precedenti amministrazioni; chiuderli sarebbe un passo indietro. Per questo annuncio un’interrogazione urgente: vogliamo conoscere le ragioni del rischio, sapere se siano stati individuati fondi e quali misure si intendano adottare. Occorre mantenere attivo questo servizio pubblico e informare i cittadini sulle soluzioni possibili, evitando disagi a residenti e turisti”.

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