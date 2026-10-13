Agrigento, Giacalone su rischio chiusura bagni pubblici “Rosselli”

Il capogruppo di Forza Azzurri in Consiglio comunale ad Agrigento, William Giacalone, annuncia un’interrogazione urgente sui rischi di chiusura dei bagni pubblici di piazzale Rosselli. Giacalone afferma: “Chiedo al sindaco Michele Sodano di conoscere quali iniziative abbia avviato per reperire le risorse necessarie a mantenere aperti i bagni pubblici di piazzale Rosselli. Non basta richiamare le difficoltà economiche del Comune: servono risposte concrete per garantire la continuità del servizio. Questi bagni sono importanti per il decoro urbano e l’accoglienza di residenti e visitatori, soprattutto in un’area strategica della città. La loro apertura è stata sostenuta dall’Ente Parco e dalle precedenti amministrazioni; chiuderli sarebbe un passo indietro. Per questo annuncio un’interrogazione urgente: vogliamo conoscere le ragioni del rischio, sapere se siano stati individuati fondi e quali misure si intendano adottare. Occorre mantenere attivo questo servizio pubblico e informare i cittadini sulle soluzioni possibili, evitando disagi a residenti e turisti”.
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