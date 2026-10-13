La Regione non è parte civile nel processo all’assessore Amata

Redazione
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La Regione siciliana non si è costituita parte civile nel processo contro l’assessore al Turismo del governo Schifani, Elvira Amata, imputata di corruzione. La Regione, con una nota ufficiale, ha replicato: “Nell’auspicare che l’assessore regionale al Turismo Elvira Amata possa dimostrare la propria estraneità ai fatti contestati, Palazzo d’Orléans ribadisce che la mancata costituzione di parte civile non pregiudica il diritto della Regione di avanzare, in caso di condanna, la richiesta di risarcimento del danno in sede civile”.

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