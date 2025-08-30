Agrigento, Fratelli d’Italia, “Giustizia e sicurezza, non solo parole”

Condividi

Ad Agrigento, a San Leone, in piazza Giglia, tappa del tour di Fratelli d’Italia “Giustizia e sicurezza, non solo parole”. L’iniziativa è stata promossa dal coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia al timone della coordinatrice cittadina Paola Antinoro, che afferma: “Insieme all’assessore regionale, Giusi Savarino, al presidente provinciale Adriano Barba, ai sindaci del territorio, ai consiglieri comunali, agli assessori e a tutta la classe dirigente del partito, abbiamo incontrato cittadini e turisti per raccontare l’impegno concreto e i risultati ottenuti dal governo Meloni in tema di giustizia, sicurezza e legalità. E’ stata un’occasione di dialogo diretto e trasparente, per rafforzare il rapporto tra istituzioni e territorio. Un ringraziamento speciale a Gabriele Navarra, presidente di Gioventù Nazionale, per il prezioso contributo alla splendida organizzazione dell’evento. Fratelli d’Italia prosegue così il suo percorso di ascolto e presenza sul territorio, per riaffermare i valori della legalità, della sicurezza e della buona amministrazione.”