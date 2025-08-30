Agrigento, risse, aggressioni e disordini: imposto un Daspo “Willy”

Condividi

Il Questore di Agrigento, Tommaso Palumbo, ha imposto il Daspo urbano “Willy” ad un tunisino responsabile di risse e disordini nei luoghi della movida agrigentina. Sabato 23 agosto ha aggredito per futili motivi un commerciante in via Atenea, tra insulti, schiaffi e minacce di incendiare il suo locale. Sono intervenuti due poliziotti fuori servizio, e l’africano si è scagliato anche contro di loro con sputi, minacce e gravi offese. E’ fuggito ma è stato acciuffato da una Volante. L’immigrato, già noto alle forze dell’ordine per altre risse e disordini, è stato denunciato a piede libero. Il Daspo gli vieta di frequentare tutti i locali delle vie Atenea e Pirandello o di stazionarvi nei pressi.