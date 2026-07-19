Realmonte, grande successo per la “Serata Passione Anni ’90” con Cristina D’Avena

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Una serata all’insegna della musica, della nostalgia e del divertimento ha conquistato il pubblico al Teatro Costa Bianca di Realmonte, dove si è svolta con grande successo la tanto attesa “Serata Passione Anni ’90”, impreziosita dalla presenza della regina delle sigle dei cartoni animati, Cristina D’Avena.

L’evento ha registrato un’ottima partecipazione, coinvolgendo spettatori di tutte le età in un viaggio emozionante tra i grandi successi dance degli anni Novanta e le indimenticabili colonne sonore dei cartoni animati che hanno segnato l’infanzia di intere generazioni.

Cristina D’Avena ha saputo creare un’atmosfera unica, regalando al pubblico un concerto ricco di emozioni, facendo cantare a squarciagola brani diventati ormai parte della storia della televisione italiana. Dai classici più amati alle sigle che hanno accompagnato milioni di bambini davanti allo schermo, ogni canzone è stata accolta con entusiasmo e lunghi applausi.

Non sono mancati i ritmi travolgenti della dance anni ’90, che hanno trasformato il teatro in una grande festa, tra balli, cori e tanta voglia di rivivere un decennio che continua a far sognare.

Grande soddisfazione anche per gli organizzatori, che hanno visto premiato il lavoro svolto con una serata perfettamente riuscita, confermando come eventi dedicati alla musica e ai ricordi abbiano ancora oggi un forte richiamo sul pubblico.

Una serata che resterà nel cuore dei presenti, tra emozioni, sorrisi e tanta buona musica, confermando ancora una volta il fascino intramontabile degli anni ’90 e delle indimenticabili sigle dei cartoni animati.