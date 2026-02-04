Questura Agrigento, a gennaio 34 misure preventive

Il Questore di Agrigento, Tommaso Palumbo, ha firmato nel mese di gennaio 34 misure di prevenzione preventive nei confronti di altrettanti soggetti, ritenuti a vario titolo pericolosi per la sicurezza pubblica. In particolare, sono 16 i provvedimenti di Avviso Orale nei confronti di soggetti già gravati da pregiudizi di polizia e penali, che hanno manifestato ulteriori condotte pericolose per l’ordine e la sicurezza pubblica. Poi 7 provvedimenti di Foglio di Via Obbligatorio con divieto di ritorno in alcuni Comuni della provincia agrigentina. E poi 6 provvedimenti di ammonimento orale per altrettanti soggetti gravemente indiziati di condotte maltrattanti nei confronti della coniuge o della ex compagna. Inoltre è stata proposta una Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza per un soggetto gravemente indiziato del reato di maltrattamenti in famiglia nei confronti dell’ex compagna e già sottoposto alla misura dell’allontanamento dalla casa familiare con applicazione del braccialetto elettronico.

