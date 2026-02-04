Canicattì, “botte” ad un autobottista

A Canicattì i Carabinieri hanno multato un autobottista per 5.500 euro, con diffida a cessare l’attività illecita, perché sorpreso a trasportare circa 5mila litri d’acqua destinati alla vendita senza la Segnalazione certificata di inizio attività (la Scia), poi senza la documentazione attestante la salubrità e la tracciabilità, e le necessarie autorizzazioni all’accumulo e al trasporto rilasciate dagli enti competenti. L’uomo è stato inoltre sanzionato, per altri 5.100 euro, per essere alla guida del mezzo senza la prescritta patente.
