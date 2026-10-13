Palma di Montechiaro, raid incendiario contro due anziani: benzina e fuoco davanti casa, coniugi in ospedale

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Un panno imbevuto di benzina per appiccare il fuoco al portone di casa, nel cuore della notte. È la dinamica di un inquietante episodio avvenuto nel centro di Palma di Montechiaro, dove una coppia di pensionati, lui di 80 anni e lei di 73, è rimasta intossicata dal fumo sprigionato dall’incendio.

L’allarme ha fatto scattare l’intervento degli agenti del commissariato di polizia e del personale sanitario del 118. I due coniugi sono stati soccorsi e accompagnati all’ospedale San Giacomo d’Altopasso di Licata per le cure necessarie. Dopo alcune ore di osservazione, fortunatamente senza complicazioni, entrambi sono stati dimessi.

Sul luogo dell’accaduto, durante i rilievi, i poliziotti hanno recuperato i resti parzialmente bruciati di uno straccio. Gli specialisti della Scientifica hanno effettuato gli accertamenti del caso, repertando elementi utili a ricostruire la dinamica del rogo e a verificare la natura dolosa dell’episodio.

Gli investigatori stanno lavorando per identificare i responsabili e chiarire il movente. Al momento non viene esclusa alcuna pista. I due anziani potrebbero essere ascoltati per ricostruire eventuali contrasti, minacce o episodi recenti che possano aiutare gli inquirenti a comprendere perché qualcuno abbia preso di mira la loro abitazione.

Resta da stabilire se si sia trattato di un avvertimento diretto alla coppia o di un gesto legato ad altre vicende. Le indagini sono in corso.