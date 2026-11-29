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Dalla Sicilia a Malta per svolgere un incarico professionale, ma quella che doveva essere una normale giornata di lavoro si è conclusa con una tragedia. Pietro Vitale, 65 anni, originario di Scordia, nel Catanese, è morto dopo essere rimasto coinvolto in un drammatico incidente all’interno di un’area industriale a Ħal Farruġ.

L’uomo era arrivato sull’isola per occuparsi della manutenzione di alcuni macchinari. Durante l’intervento, per circostanze che dovranno essere chiarite dagli investigatori, è rimasto schiacciato tra un furgone che stava effettuando una manovra e una betoniera ferma.

La richiesta di soccorso è arrivata poco dopo le 7 del mattino. In pochi minuti sono giunti sul luogo dell’incidente i soccorritori, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Nonostante l’intervento del personale medico, per il tecnico siciliano non c’è stato alcun modo di salvarsi.

Adesso sarà l’inchiesta avviata dalla magistratura maltese a fare luce su quanto accaduto. Gli investigatori dovranno stabilire come si siano svolti i fatti e verificare eventuali responsabilità. Anche l’autorità competente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ha avviato i propri accertamenti.

Pietro Vitale era sull’isola soltanto per lavoro. Un incarico lontano da casa che si è trasformato in una tragedia, lasciando un’altra famiglia a fare i conti con una morte improvvisa e assurda.