Condividi

Visualizzazioni 93

Il 26 e 27 dicembre il Festival della Magia e della Stregoneria, con il concerto orchestrale della Sicily Orchestra, si arricchisce di un’area dedicata al mondo Comics & Games in collaborazione con Agrigento Comics. Biglietti già disponibili online.

AGRIGENTO – La magia incontra il mondo dei fumetti, dei videogiochi e della cultura pop. Il 26 e 27 dicembre il Palacongressi di Agrigento ospiterà una manifestazione speciale che promette di trasformare la città in un punto di riferimento per appassionati di fantasy, magia, comics e intrattenimento.

L’appuntamento nasce attorno ad “Archi e Bacchette – Festival della Magia e della Stregoneria”, con il concerto orchestrale della Sicily Orchestra, e si arricchisce della collaborazione con Agrigento Comics, che porterà all’interno dell’evento un’intera area dedicata al mondo Comics & Games.

Non sarà, dunque, soltanto un appuntamento musicale e dedicato alla magia, ma un’esperienza pensata per coinvolgere pubblici di tutte le età, tra spettacolo, creatività, collezionismo e divertimento.

Nell’area Comics & Games troveranno spazio artisti, illustratori e disegnatori, stand di fumetti, gadget e collezionismo, merchandising, videogiochi, retrogaming e postazioni arcade. Non mancheranno ospiti speciali, personalità del settore, cosplay, incontri, interviste e momenti di intrattenimento.

Parallelamente, il Festival della Magia proporrà un programma ricco di attività: quiz a tema, sfilate cosplay, area dedicata ai bambini, animazione, iniziative per piccoli maghi e streghette, proposte gastronomiche a tema e premi.

Due giornate che intendono unire generazioni diverse attraverso linguaggi e passioni condivise, valorizzando anche il mondo degli artisti, dei collezionisti e degli operatori del settore.

Gli organizzatori stanno lavorando a ulteriori iniziative e sorprese. I nomi degli ospiti, gli artisti partecipanti e il programma dettagliato delle attività saranno annunciati progressivamente attraverso i canali social di Agrigento Comics e quelli ufficiali della manifestazione.

I biglietti sono già disponibili online, attraverso il circuito AnyTicket.

L’appuntamento è quindi fissato per il 26 e 27 dicembre al Palacongressi di Agrigento: due giornate nelle quali la magia di “Archi e Bacchette” incontrerà la fantasia e la creatività di Agrigento Comics.

La città si prepara a vivere un Natale all’insegna della fantasia, tra bacchette magiche, fumetti, videogiochi e tanta voglia di divertirsi.