Mucci, targa al Prefetto e Vicario: “Aldo Mucci, Agrigento più libera e più forte”

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Un riconoscimento concreto per l’impegno quotidiano a difesa della legalità, dell’ordine pubblico e dello sviluppo del territorio. Il Sindacato Generale Scuola (SGS) ha deciso di donare una targa commemorativa al Prefetto di Agrigento, Salvatore Caccamo, e al Vicario del Prefetto, Elisa Vaccaro, quale segno di ringraziamento e stima per il “grande lavoro” svolto dalla Prefettura di Agrigento, con particolare riferimento all’attività di prevenzione e contrasto alle infiltrazioni mafiose. La donazione arriva in un momento di forte impegno antimafia dell’Ufficio Territoriale del Governo. Nel marzo 2026 il Prefetto Caccamo ha firmato cinque interdittive antimafia e sei preavvisi nei confronti di imprese operanti nei lavori pubblici, provvedimenti che hanno tutelato la trasparenza degli appalti e l’economia sana del territorio agrigentino. Un’azione resa possibile anche grazie al protocollo di collaborazione siglato con la Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo e al rilancio del Consorzio “Sviluppo e Legalità” per la gestione sociale dei beni confiscati alla mafia.

Il SGS, sindacato impegnato nella tutela del personale scolastico, ha voluto riconoscere pubblicamente l’azione istituzionale della Prefettura, che rappresenta un punto di riferimento per legalità, accoglienza e dialogo con le parti sociali. Il Prefetto Caccamo e il Vicario Vaccaro incarnano il ponte tra lo Stato e il territorio – ha dichiarato Aldo Mucci, leader del SGS –. Si tratta di un lavoro instancabile che rafforza la legalità, l’accoglienza e lo sviluppo in una provincia al centro di importanti sfide nazionali. Con questa targa abbiamo voluto esprimere la nostra stima e gratitudine per la professionalità e la dedizione con cui guidano l’istituzione”.La targa simboleggia la vicinanza del mondo sindacale alle istituzioni che operano quotidianamente per garantire sicurezza, trasparenza e tutela dei diritti nel territorio agrigentino. Il gesto sottolinea inoltre il valore del confronto e della collaborazione tra Prefettura e organizzazioni sindacali su temi cruciali come l’ordine pubblico, la gestione dei flussi migratori e il contrasto alle organizzazioni criminali. Il Prefetto Salvatore Caccamo e il Vicario Elisa Vaccaro hanno accolto con apprezzamento l’iniziativa, ribadendo che “il più bel ringraziamento è vedere un territorio sempre più libero da condizionamenti illeciti e con un’economia e una società più forti”. Un gesto simbolico ma significativo, che rafforza il legame tra istituzioni e società civile nella comune battaglia per la legalità.