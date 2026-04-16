Agrigento, aggredisce un commerciante, denunciato

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Ad Agrigento i Carabinieri hanno denunciato a piede libero alla Procura un immigrato dalla Tunisia di 20 anni, residente in città. All’autorità giudiziaria risponderà di lesioni personali e violazione del Daspo urbano, ovvero il divieto di frequentare in tal caso il centro storico. Il gestore di un bar, di 35 anni, si è rifiutato di vendergli alcolici, e l’africano lo ha aggredito a calci e pugni costringendolo alle cure sanitarie. L’aggressore è stato identificato poco dopo quanto accaduto dai militari.