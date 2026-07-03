MPA – Grande Sicilia riparte da Palma di Montechiaro: nominati i commissari cittadini Salvatore Malluzzo e Antonio Puma

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MPA-Grande Sicilia rafforza la propria presenza sul territorio e inaugura una nuova fase di impegno politico a Palma di Montechiaro. Alla presenza dell’On. Roberto Di Mauro, deputato regionale e punto di riferimento del movimento in provincia di Agrigento, sono stati nominati Commissari cittadini del partito Salvatore Malluzzo, ex consigliere comunale di Palma di Montechiaro, e Antonio Puma. Ai due commissari è affidato il compito di organizzare e radicare il partito sul territorio, consolidarne la presenza tra i cittadini e guidarne il percorso politico fino alle elezioni amministrative del 2027.

All’incontro erano presenti anche Salvatore Alessi e Giuseppe Morgana, già candidato sindaco alle ultime elezioni amministrative di Palma di Montechiaro, che hanno condiviso con convinzione il progetto politico di MPA-Grande Sicilia. «Accogliamo questo incarico con profondo senso di responsabilità e sincera gratitudine nei confronti dell’On. Roberto Di Mauro e di MPA-Grande Sicilia per la fiducia accordataci. Da oggi inizia un percorso fondato sull’ascolto, sulla presenza costante e sul confronto con il territorio, affinché il nostro movimento possa diventare un autentico punto di riferimento per tutti coloro che credono che Palma di Montechiaro meriti una prospettiva diversa e un futuro migliore».

I commissari ribadiscono la piena disponibilità ad avviare un dialogo serio, leale e costruttivo con tutte le forze alleate del centrodestra, oggi maggioranza di governo sia a livello nazionale sia regionale, nella convinzione che soltanto attraverso un percorso condiviso, fondato sull’unità, sul rispetto reciproco e sul superamento di ogni personalismo, possano crearsi le condizioni per costruire una credibile alternativa di governo per la città. Tra i compiti affidati ai nuovi commissari vi è anche quello di rappresentare MPA-Grande Sicilia ai tavoli di confronto con le altre forze del centrodestra cittadino, contribuendo alla definizione di un progetto politico comune in vista delle prossime sfide amministrative. «Non è più il tempo delle contrapposizioni sterili, ma della responsabilità e della costruzione. Vogliamo contribuire alla nascita di un progetto politico ampio, autorevole e inclusivo, capace di unire le migliori energie del centrodestra e del mondo civico, offrendo ai cittadini un’alternativa seria, competente e credibile. L’unico interesse che intendiamo perseguire è quello di Palma di Montechiaro».

L’azione politica di MPA-Grande Sicilia sarà orientata ai temi che incidono concretamente sulla qualità della vita dei cittadini: il rilancio della viabilità cittadina, il sostegno all’agricoltura quale settore strategico dell’economia locale, la piena trasparenza nella gestione delle risorse pubbliche, la tutela dei diritti dei cittadini, la valorizzazione del patrimonio storico, culturale e identitario della città, il rafforzamento delle politiche giovanili, la promozione del turismo e l’individuazione di soluzioni efficaci alle principali criticità che interessano il territorio. «Vogliamo restituire fiducia ai cittadini, oggi troppo spesso sfiduciati e distanti dalla politica. Palma di Montechiaro possiede straordinarie potenzialità che meritano una classe dirigente capace di governare con competenza, programmazione e visione. Lavoreremo con serietà e spirito di servizio per costruire un percorso politico condiviso che consenta, nel 2027, di aprire una nuova stagione di sviluppo, trasparenza, crescita e buon governo». Con queste nomine, dunque, MPA-Grande Sicilia avvia ufficialmente un percorso politico che guarda al futuro con determinazione, nella convinzione che il cambiamento si costruisca attraverso il dialogo, la credibilità, la competenza e l’impegno quotidiano al servizio della comunità.