Furto con spaccata al centro commerciale Le Vigne: bottino di occhiali di lusso da 10 mila euro

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Un furto studiato nei dettagli è stato messo a segno durante la notte all’interno del centro commerciale “Le Vigne” di Castrofilippo. I malviventi hanno aperto un varco in una parete che si affaccia sull’area parcheggio e, attraverso l’apertura, sono riusciti a entrare in un negozio di ottica.

Secondo una prima ricostruzione, i ladri, almeno due persone, hanno puntato esclusivamente agli occhiali da sole di marchi prestigiosi, impossessandosi di numerosi modelli. Il valore complessivo della merce sottratta è stato quantificato, in via provvisoria, in circa 10 mila euro.

Terminato il colpo, i responsabili si sono allontanati facendo perdere le proprie tracce. Il furto è stato scoperto soltanto alle prime ore del mattino dalla responsabile dell’esercizio commerciale, che, all’apertura del punto vendita, ha trovato il locale violato e ha immediatamente richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

Sul posto sono arrivati i carabinieri della Compagnia di Canicattì, che hanno eseguito i rilievi e avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e identificare gli autori del raid. Fondamentali per le indagini potrebbero rivelarsi le immagini registrate dall’impianto di videosorveglianza presente nella struttura.

La Procura di Agrigento ha aperto un fascicolo d’indagine contro ignoti con l’ipotesi di reato di furto aggravato.