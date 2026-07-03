Auto precipita in una scarpata a Naro: quattro giovani feriti gravemente, interviene l’elisoccorso

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Grave incidente stradale nel pomeriggio di oggi a Naro, dove un’auto è uscita di strada lungo via Giacomo Matteotti, finendo in una scarpata.

Secondo le prime informazioni, una giovane che si trovava alla guida di una Lancia Y avrebbe perso il controllo del veicolo per cause ancora in fase di accertamento. Nell’utilitaria viaggiavano anche altri quattro ragazzi.

Il bilancio provvisorio è di quattro feriti in gravi condizioni. L’allarme ha fatto scattare un’imponente macchina dei soccorsi: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia locale, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Licata e il personale sanitario del 118.

Per garantire un rapido trasferimento dei feriti più gravi, è stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso, atterrato in Piazza Roma.

Le forze dell’ordine stanno effettuando i rilievi per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare le cause che hanno provocato l’uscita di strada del veicolo. Seguiranno aggiornamenti non appena saranno disponibili ulteriori dettagli sulle condizioni dei coinvolti e sull’evoluzione delle indagini.