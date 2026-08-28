Officina senza autorizzazioni ad Agrigento, nei guai un sessantenne: multa da quasi 10 mila euro

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Controllo della Polizia locale e scoperta di un’attività che, secondo gli accertamenti, sarebbe stata portata avanti senza le necessarie autorizzazioni. Ad Agrigento gli agenti hanno individuato un magazzino trasformato in officina e hanno proceduto al sequestro dei locali e delle attrezzature utilizzate.

Al centro della vicenda c’è un agrigentino di circa 60 anni, trovato all’interno della struttura durante l’ispezione. Nei suoi confronti è stata elevata una sanzione amministrativa complessiva che sfiora i 10 mila euro.

L’uomo avrebbe spiegato agli agenti di aver smesso da tempo di esercitare l’attività. Gli accertamenti effettuati, tuttavia, avrebbero portato la Polizia locale a contestare la prosecuzione dell’attività di autoriparazione in assenza dei requisiti previsti.

Oltre agli aspetti amministrativi, sono ora sotto esame anche quelli di natura fiscale. Gli investigatori stanno verificando, tra l’altro, l’eventuale mancata apertura della partita Iva, la regolare emissione delle fatture e gli adempimenti relativi alla dichiarazione dei redditi.

Per il momento, oltre alla pesante sanzione, è scattato il sequestro delle attrezzature presenti nel magazzino. Gli ulteriori controlli potrebbero determinare altri provvedimenti a carico del titolare.