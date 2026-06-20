Messina Denaro: dal “Parmigiano” alle “Fragole”

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Dalle indagini sul medico Burrafato emergono alcune delle persone indicate in codice da Matteo Messina Denaro. I dettagli.

I Carabinieri del Ros hanno concluso le perquisizioni domiciliari a carico di Francesco Burrafato, 85 anni, ex medico in pensione, già primario dell’ospedale di Castelvetrano. Lui, nel codice di Matteo Messina Denaro, sarebbe stato “Parmigiano”. Il 14 maggio del 2022 il boss scrive alla sorella Rosalia, in codice “Fragolone”, già condannata in abbreviato a 14 anni di reclusione per mafia. E nel pizzino si legge: “Ti spiego cosa devi fare, segui alla lettera ciò che ti dico: ti devi incontrare col ‘Parmigiano’, solo una volta però, e gli chiedi il prestito di 40.000 euro a lui, digli che stia tranquillo che nessuno lo vuole impaccare e che avrà restituito il tutto, o appena torna il ‘Complicato’ oppure appena il ‘Grezzo’ vende un suo bene che è già messo in vendita. Quindi assicuragli che stia tranquillo che gli verrà restituito il tutto”.

Ebbene, il “Complicato” sarebbe il marito di Rosalia, ovvero il cognato di Messina Denaro, Filippo Guttadauro, detenuto all’ergastolo bianco per mafia. La persona nascosta sotto il “Grezzo” è ancora ricercata. Ancora più nel dettaglio, nel pizzino da Matteo a Rosalia si legge ancora: “Spiegagli come ti deve dare questi 40.000 euro. Tu con lui devi parlarci subito, appena ricevi questa mia, e gli dai tre mesi di tempo, lui in questi tre mesi ti deve mandare questi 40.000. In piccole dosi, ma a settembre deve essere tutto concluso. Deve fare dosi da 5mila euro e ogni volta li dà a ‘Fragolina’, in estate gli verrà facile vedere a ‘Fragolina’, e durante l’estate conclude il tutto”. Ebbene, “Fragolina” sarebbe la figlia di Rosalia, l’avvocato Lorenza Guttadauro, che per un periodo ha assistito lo zio Matteo prima di rinunciare al mandato. E il fratello di Lorenza, Francesco Guttadauro è “Fragolino”, detenuto per mafia.

Poi, ancora nel pizzino, Matteo raccomanda a Rosalia: “Ah, con il ‘Parmigiano’ ti ci devi incontrare soltanto una volta per spiegargli il tutto, poi lui li farà avere a ‘Fragolina’ e tu non ti ci devi incontrare più, perché, se ti ci incontri una seconda volta, quella seconda volta sarete intercettati, e non deve accadere”. Secondo la Procura antimafia di Palermo, già nel 1998 il dottore Burrafato è stato consulente di parte per l’autopsia di Francesco Messina Denaro, ‘don Ciccio’, il capomafia di Castelvetrano, padre di Matteo, trovato morto in campagna durante la latitanza. Inoltre, nell’album di famiglia dei Messina Denaro, in diverse fotografie è presente Burrafato. I rapporti tra il medico e la famiglia Messina Denaro sono citati anche dal collaboratore di giustizia Angelo Siino, il “ministro dei lavori pubblici” di Cosa Nostra.

E nel decreto di perquisizione i magistrati scrivono: “Dalla lettura sistematica dei dati emerge quindi che il ‘Parmigiano’ debba essere una persona che, oltre ad avere rilevanti disponibilità di denaro contante, abbia intrattenuto da epoche risalenti contatti con la famiglia Messina Denaro, tanto da potersi incontrare ripetutamente e senza destare sospetti con Rosalia Messina Denaro per consegnarle le tranche del prestito. Si deve pertanto ritenere, in conclusione, che Burrafato debba ragionevolmente identificarsi nel soggetto indicato con il nome in codice di ‘Parmigiano’ come persona di sicura affidabilità che sarebbe stato certamente disponibile a finanziare la latitanza di Matteo Messina Denaro”.

Angelo Ruoppolo (Teleacras)