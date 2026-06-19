Emergenza acqua, dalla Regione 2 milioni per l’Agrigentino: fondi ad Aica e nuovi contatori

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La Regione Siciliana mette in campo nuove risorse per fronteggiare le criticità del servizio idrico nell’Agrigentino. Nell’ambito di un piano complessivo superiore ai 20 milioni di euro approvato dalla giunta regionale, sono stati destinati 2 milioni di euro al territorio agrigentino per sostenere la gestione dell’acqua e migliorare l’efficienza del sistema.

La somma sarà suddivisa in due interventi distinti. Un milione di euro verrà assegnato ad Aica, il gestore del servizio idrico provinciale, come contributo straordinario per far fronte all’aumento dei costi legati all’approvvigionamento idrico durante il periodo estivo, quando la domanda cresce e le difficoltà di distribuzione si accentuano.

Il secondo milione sarà invece destinato all’Assemblea territoriale idrica di Agrigento per un programma di sostituzione dei contatori ormai datati. L’obiettivo dell’intervento è migliorare il monitoraggio dei consumi, rendere più efficace la riscossione delle tariffe e contrastare il fenomeno della morosità, contribuendo così a una gestione più sostenibile del servizio.

La parte più consistente del provvedimento riguarda però Siciliacque, che riceverà 18,9 milioni di euro. Le risorse serviranno a compensare le forniture idriche all’ingrosso effettuate tra il 2024 e il primo trimestre del 2026 in alcuni comuni delle province di Trapani e Messina dove non è stato ancora individuato il gestore unico del servizio idrico integrato.

Secondo il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, garantire l’accesso all’acqua rappresenta una priorità assoluta, soprattutto nelle aree che continuano a soffrire maggiormente le conseguenze della crisi idrica. Il governatore ha sottolineato come, in attesa del completamento degli interventi strutturali sulle reti, sia necessario assicurare risposte immediate ai cittadini attraverso un sostegno economico concreto.

Sulla stessa linea l’assessore regionale all’Energia e ai Servizi di pubblica utilità, Francesco Colianni, che ha evidenziato l’impegno del governo regionale nel supportare sia i gestori del servizio sia gli investimenti destinati a modernizzare le infrastrutture idriche. L’assessore ha inoltre richiamato enti, aziende e cittadini a una collaborazione responsabile per garantire una gestione più efficiente di una risorsa fondamentale.

Le misure approvate dalla giunta dovranno adesso passare al vaglio dell’Assemblea regionale siciliana per l’approvazione definitiva.