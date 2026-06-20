Attentato incendiario a Favara con le molotov

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A Favara nottetempo ignote mani hanno lanciato due bottiglie incendiarie, le molotov, in un piazzale privato antistante una villetta, verso due automobili posteggiate all’interno. Le fiamme non si sono propagate ai due mezzi. L’abitazione è di un uomo di 69 anni e di suo figlio di 34 anni. I due hanno sporto denuncia contro ignoti per danneggiamento ai Carabinieri della locale Tenenza. Dai video registrati dai sistemi di sorveglianza nella zona emergerebbe che gli attentatori siano stati due, in sella ad un motociclo.