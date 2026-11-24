È morto dopo pochi giorni di ricovero Dylan Vella, operaio di 26 anni di Gela, gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto la scorsa settimana sul lungomare Federico II di Svevia. Lui viaggiava in sella alla sua moto quando, per cause in accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo, ribaltandosi violentemente sull’asfalto. Le sue condizioni erano apparse subito molto gravi. E’ stato trasportato all’ospedale Vittorio Emanuele a Gela. Nonostante le cure dei medici, è deceduto.
Notizie correlate
-
Calogero Pisano sospeso da Fratelli d’Italia: pronta l’espulsione dal gruppo parlamentareCondividi Visualizzazioni 166 La vicenda giudiziaria che coinvolge il deputato agrigentino Calogero Pisano produce le prime...
-
Sciacca, dramma sul viadotto Carboj: la Polizia Stradale salva una persona che voleva lanciarsi nel vuotoCondividi Visualizzazioni 202 Un intervento tempestivo degli agenti del Distaccamento di Polizia Stradale di Sciacca ha...
-
Statale 640, violento impatto tra una Renault Clio e un tir: un feritoCondividi Visualizzazioni 193 Incidente stradale questa mattina lungo la statale 640, nei pressi del centro commerciale...