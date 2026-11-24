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È morto dopo pochi giorni di ricovero Dylan Vella, operaio di 26 anni di Gela, gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto la scorsa settimana sul lungomare Federico II di Svevia. Lui viaggiava in sella alla sua moto quando, per cause in accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo, ribaltandosi violentemente sull’asfalto. Le sue condizioni erano apparse subito molto gravi. E’ stato trasportato all’ospedale Vittorio Emanuele a Gela. Nonostante le cure dei medici, è deceduto.