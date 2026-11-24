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La Cassazione, rigettando i ricorsi della difesa, ha confermato la sentenza emessa il 16 novembre del 2025 dalla Corte d’Appello di Palermo che ha condannato a 2 anni e 6 mesi di carcere Pietro Campo, 72 anni, presunto capomafia di Santa Margherita Belice, poi 1 anno e 9 mesi, pena sospesa già in primo grado, per Giuseppe Alesi, 52 anni, e 1 anno e 4 mesi, pena sospesa, per Tommaso Gulotta, 59 anni, entrambi di Menfi. Gli si contesta il reato di tentativo di estorsione.

Nel 2015 un imprenditore originario di Castelvetrano ha denunciato di essere stato costretto a dimettersi da una società operante nel settore dei carburanti rinunciando a stipendi, arretrati e benefici connessi ad un infortunio sul lavoro da lui subito. E’ stata invece annullata con rinvio ad altra sezione d’Appello, per rideterminare la pena a fronte dell’attenuante legata alla collaborazione, la condanna a 8 mesi di reclusione inflitta all’ex capomafia di Menfi e collaboratore della Giustizia, Vito Bucceri, 52 anni.

Angelo Ruoppolo (Teleacras)