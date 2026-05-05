Incidente a Forlì, morte due ragazze, una è siciliana

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A Forlì, in Emilia Romagna, un incidente stradale ha provocato la morte di due ragazze, di cui una siciliana, e il grave ferimento di una terza. Lungo viale dell’Appennino, l’automobile con a bordo le tre donne, una Renault Clio, si è schiantata contro un albero a bordo strada. La vittima siciliana, nata a Palermo e residente Ravenna, è Sirin Jaziri, 26 anni. L’altra è Caterina Romualdi, 23 anni, originaria di Santa Sofia. I vigili del fuoco hanno lavorato per diverse ore per estrarre dalle lamiere dell’abitacolo le tre, studentesse al Campus universitario di Forlì.