Cade da un muretto durante lavori in casa: ferito operaio ad Agrigento

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Un uomo di circa sessant’anni è rimasto ferito a seguito di una caduta mentre stava svolgendo lavori di ristrutturazione in una villetta nel quartiere di San Leone, ad Agrigento.

Secondo le prime informazioni, l’operaio era impegnato nel rifacimento di una struttura muraria quando, per motivi ancora in fase di accertamento, ha perso l’equilibrio precipitando da un’altezza di circa due metri e mezzo. L’impatto con il terreno è stato particolarmente violento.

Soccorso e trasferito in ospedale, i medici gli hanno riscontrato la frattura di un arto e un trauma a livello cranico e facciale. Le sue condizioni sono ora sotto osservazione.

Sul luogo dell’incidente non vi sarebbe stato un intervento immediato delle forze dell’ordine, che sarebbero state informate solo successivamente. Non si esclude che nelle prossime ore possano essere acquisiti elementi utili, tra cui documentazione sanitaria e testimonianze, per chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto.

Resta da capire cosa abbia provocato la caduta e se siano state rispettate tutte le misure di sicurezza durante l’esecuzione dei lavori.