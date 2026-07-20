Incendio blocca l’acquedotto Fanaco, disagi idrici in sette Comuni

Un vasto incendio che ha interessato il potabilizzatore di Piano Amata, nel territorio di Cammarata, ha costretto Siciliacque a bloccare l’acquedotto Fanaco, interrompendo o riducendo la fornitura idrica in sette Comuni dell’Agrigentino: Casteltermini, Canicattì, San Giovanni Gemini, Favara, Aragona, Comitini e Porto Empedocle. Le conseguenze più pesanti riguardano Canicattì e San Giovanni Gemini, dove ai serbatoi comunali non arriva più acqua, mentre a Casteltermini la disponibilità è quasi azzerata, garantita solo da una limitata fonte locale. A Favara, Aragona, Comitini e Porto Empedocle si registra invece una consistente diminuzione delle portate, parzialmente compensata dall’approvvigionamento attraverso il sistema Voltano, che resta regolarmente operativo. L’Aica ha reso noto di seguire costantemente l’evolversi della situazione.
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