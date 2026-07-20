“Caldo”: domenica infernale in Sicilia

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Sicilia nella morsa degli incendi, 40 roghi e disagi per l’energia durante la domenica appena trascorsa. Danni anche nell’Agrigentino.

E’ trascorsa una domenica infernale in Sicilia: sono stati 40 gli incendi divampati in tutta l’isola durante una delle giornate più calde dell’estate, impegnando senza sosta Vigili del fuoco, Corpo forestale, Protezione civile e mezzi aerei. Nel Palermitano il piano di rafforzamento dei soccorsi ha interessato diversi fronti: a Cerda, lungo la statale 120 vicino alle tribune della Targa Florio, tra Bolognetta e Villafrati in contrada Liberto e zona Boscolo, a San Giuseppe Jato nei pressi della zona archeologica con gravi donni nell’area degli scavi, e ad Altofonte nella zona di Rebuttone.

Nel Siracusano, in contrada Tivoli, un incendio ha causato danni alle linee principali lasciando circa 50 famiglie senza energia elettrica e acqua. Nel Catanese raffica di interventi a Misterbianco, ad Aci Sant’Antonio, interessata da un vasto incendio di vegetazione, e a Palagonia, dove le fiamme hanno lambito contrada Croce vicino al cimitero comunale. Nel Trapanese i soccorritori hanno operato su un fronte esteso a Poggioreale e in altri roghi a Marinella di Selinunte, in contrada Cavallaro, e a Santa Ninfa. Nell’Ennese sono stati necessari interventi lungo la strada statale 117 bis e in contrada Mariola.

Nell’Agrigentino la situazione è rimasta critica a Bivona, in contrada Savarini, vicino a un opificio per la lavorazione dei marmi, e poi anche nelle campagne di Camastra, lungo la strada statale 410 e nella periferia di Agrigento nella frazione di Villaseta.