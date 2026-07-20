De Luca lancia da Palermo la sfida per il dopo-Schifani

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Cateno De Luca battezza a Palermo una nuova fase politica per Sud chiama Nord e annuncia lo spostamento a Roma del confronto sul futuro della Sicilia. Durante la convention “Il governo di liberazione”, al Teatro Politeama, il leader del movimento ha tracciato la strategia nella prospettiva dei prossimi appuntamenti elettorali regionali e nazionali. De Luca ha rivendicato il risultato ottenuto alle recenti amministrative, sostenendo che Sud chiama Nord abbia raggiunto oltre il 20% del consenso nei 17 comuni siciliani dove si è votato con il sistema proporzionale. Il movimento – ha sottolineato – non vuole essere soltanto una realtà regionale ma punta a trasformarsi in una forza politica nazionale, con un progetto fondato su autonomia, meridionalismo e ispirazione sturziana. Ecco perchè è stata annunciata una conferenza nazionale a Roma a fine ottobre, in preparazione delle prossime elezioni politiche, con l’intenzione di presentare liste proprie in tutta Italia.

De Luca ha ribadito la volontà di condurre una nuova stagione politica per la Sicilia, criticando la difficoltà degli attuali interlocutori regionali dei partiti nazionali nel costruire un percorso condiviso. Il progetto – ha spiegato – punta su responsabilità, competenza, coinvolgimento di giovani e donne, superando logiche di clientelismo e autoreferenzialità e costruendo consenso attraverso l’azione amministrativa e il buon governo.

Angelo Ruoppolo (Teleacras)