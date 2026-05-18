Il volo Palermo – New York confermato fino a dicembre

United Airlines conferma il collegamento diretto Palermo – aeroporto New York Newark fino al 17 dicembre, superando la stagionalità estiva e rafforzando la posizione internazionale dello scalo Falcone Borsellino. Tre voli settimanali proseguiranno anche in autunno con Boeing 764/763, mentre Neos mantiene la rotta diretta verso l’aeroporto New York Kennedy con due frequenze settimanali. L’iniziativa – sottolineano il gestore dell’aeroporto di Palermo “Gesap” e il sindaco Lagalla – valorizza turismo di svago e delle radici, sostiene investimenti, relazioni economiche e culturali tra Sicilia e Nord America, e segna un passo strategico nella destagionalizzazione turistica dell’isola.
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