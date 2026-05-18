Cocaina: arrestato commerciante di Racalmuto

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In provincia di Catania, lungo la strada statale 121, in territorio di Misterbianco, i Carabinieri, insospettiti da manovre anomale, hanno bloccato una Jeep. A bordo, sotto un sedile, sono stati scoperti e sequestrati due involucri avvolti in nastro da imballaggio contenenti 2 chili e 250 grammi di cocaina purissima, utili per confezionare circa 3.500 dosi, per un valore di mercato di oltre 150.000 euro. Il conducente, un commerciante di 37 anni originario di Racalmuto, è stato arrestato e trasferito nel carcere di piazza Lanza a Catania.