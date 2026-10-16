Il nuovo Piccolo Teatro di Agrigento finalista al concorso internazionale “Città di Chivasso”

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Agrigento sarà rappresentata alla Decima Edizione del Festival-Concorso Teatrale Internazionale “Città di Chivasso” dal Nuovo Piccolo Teatro di Agrigento, che ha superato una selezione tra 72 compagnie in gara con lo spettacolo “Uno strappo nel cielo di carta”.

La compagnia aprirà la Rassegna sabato 17 ottobre 2026, alle ore 21, al Teatrino Civico di Chivasso.

Scritto, musicato e diretto da Salvatore Nocera Bracco, lo spettacolo vede in scena Paolo Di Noto, Marcella Lattuca, Mimmo Pontillo e Lillo Zarbo.

È uno studio originale e impervio su alcuni personaggi di Luigi Pirandello, che si confronta con il suo universo senza limitarsi a riprodurlo.

La partecipazione al festival rappresenta un’importante occasione di confronto e visibilità per la compagnia agrigentina, che porta in Piemonte un progetto capace di unire la memoria del territorio e il legame con Pirandello a una ricerca teatrale contemporanea.

Il Nuovo Piccolo Teatro di Agrigento APS raccoglie e rinnova una lunga tradizione teatrale, costruita anche attraverso la partecipazione a festival nazionali e internazionali.

Artisti di consolidata esperienza e giovani talenti condividono oggi un percorso che tiene insieme tradizione, ricerca e futuro del teatro.

La serata di Chivasso sarà dunque un’occasione per portare fuori dalla Sicilia una parte significativa della cultura teatrale agrigentina e per riaffermare, attraverso Pirandello, la vitalità di una tradizione che continua a parlare al presente.