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Il Tribunale di Agrigento Sospende l’Esecuzione Forzata da 5,3 Milioni contro AICA

Importante svolta giudiziaria nella complessa vicenda finanziario-legale che vede contrapposte la signora C.G. e l’AICA (Azienda Idrica Comuni Agrigentini), in persona del suo Presidente – la dottoressa – Daniela Nobile nonché del Direttore generale Ing. Francesco Fiorino.

Il Giudice dell’Esecuzione del Tribunale Civile di Agrigento, Dott.ssa Laura Torregrossa, ha accolto inaudita altera parte l’istanza cautelare avanzata dall’azienda idrica, disponendo la sospensione immediata dell’esecuzione forzata e del pignoramento presso terzi da ben 5.397.700,08 euro avviato lo scorso 5 ottobre 2026.

La vertenza affonda le sue radici in una pronuncia del Tribunale di Agrigento del lontano 2009 (sentenza n. 10072/2009), emessa nei confronti dell’Azienda Consortile Acquedotto Voltano (poi Voltano S.p.A.) in relazione a un contenzioso proposto da una società.

A distanza di anni, la signora C.G. — agendo in qualità di unica socia ed erede della cessata società — aveva notificato nel settembre 2026 un atto di precetto ad AICA, seguito nei primi giorni di ottobre da un imponente pignoramento presso terzi.

L’azione esecutiva aveva colpito sia gli istituti di credito (Banca Monte dei Paschi di Siena e Poste Italiane) sia diversi Comuni consorziati (tra cui Agrigento, Favara, Aragona, Porto Empedocle e Raffadali), provocando il blocco immediato dei conti correnti dell’ente gestore del servizio idrico.

AICA, con la rappresentanza e difesa dell’avvocato Girolamo Rubino, ha impugnato l’azione esecutiva proponendo opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c. con ricorso depositato il 15 ottobre 2026. Diverse e articolate le eccezioni sollevate dal legale dell’azienda.

In primo luogo, AICA, ha contestato la mancanza di prova sul credito, eccependo al contempo la propria totale estraneità rispetto ai debiti di Voltano S.p.A. Secondo la difesa, Voltano non ha mai rivestito la qualifica di gestore del Servizio Idrico Integrato e il subentro nell’uso delle infrastrutture operative non comporta alcuna successione a titolo universale o accollo dei debiti giudiziali o risarcitori del precedente ente.

E’ stato, inoltre, dedotto che il titolo giudiziale del 2009 non è mai stato notificato ad AICA. Inoltre, la pretesa creditoria risulterebbe ampiamente prescritta per il decorso del termine decennale di legge (30 giugno 2019).

AICA ha altresì evidenziato che le risorse pignorate costituiscono fondi a destinazione vincolata, indispensabili per garantire la continuità di un servizio pubblico essenziale come la distribuzione dell’acqua e la tutela della salute pubblica.

Valutata la gravità della situazione e il rischio imminente di blocco dell’operatività dell’ente pubblico, il Giudice dell’Esecuzione – condividendo le difese dell’avv. Girolamo Rubino – ha ravvisato gli estremi d’urgenza per intervenire prima del contraddittorio tra le parti, congelando l’efficacia del pignoramento.

Il Giudice ha fissato l’udienza per la trattazione della fase sommaria per il 14 gennaio 2027, assegnando contestualmente termine ad AICA fino al 6 novembre 2026 per la notifica del ricorso e del decreto di sospensione a tutte le parti e ai terzi pignorati.