Favara, cade con una moto rubata: il ventenne aveva alcol e droga nel sangue

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Un giovane è finito in ospedale dopo aver perso il controllo della Honda in via Roma. Gli accertamenti hanno fatto scattare le denunce per guida in stato di ebbrezza, sotto l’effetto di stupefacenti e ricettazione.

Un incidente stradale ha portato alla luce una serie di irregolarità. Un ventenne è stato denunciato a Favara dopo essere caduto dalla motocicletta che stava guidando: gli esami eseguiti in ospedale avrebbero accertato la presenza di alcol e sostanze stupefacenti nel sangue, mentre le verifiche dei carabinieri hanno permesso di scoprire che il mezzo era stato rubato.

L’episodio si è verificato nei pressi di via Roma, dove il giovane, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo della Honda ed è rovinato sull’asfalto. Non risultano coinvolti altri veicoli.

A intervenire sono stati gli operatori del 118, che hanno prestato le prime cure al ragazzo e lo hanno trasportato all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Proprio durante gli accertamenti sanitari è emersa la presenza di alcol e droga.

Nel frattempo, i carabinieri hanno controllato la motocicletta, scoprendo che risultava rubata. Al termine delle verifiche, per il ventenne sono scattate le denunce per guida in stato di ebbrezza, guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e ricettazione.