Favara, spari contro casa di una famiglia: almeno tre colpi con una pistola a salve, ipotesi intimidazione

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Paura nella notte tra via Umberto e il Castello Chiaramonte. I carabinieri indagano per identificare i responsabili: decisive potrebbero rivelarsi le immagini delle telecamere. Almeno tre colpi d’arma da fuoco sono stati esplosi la scorsa notte contro l’abitazione di una famiglia a Favara, nella zona compresa tra via Umberto e il Castello Chiaramonte.

Un episodio che ha destato preoccupazione tra i residenti e che presenta i contorni di una possibile intimidazione. Dagli accertamenti effettuati sul posto è emerso che la pistola utilizzata era caricata a salve, ma la circostanza non riduce la gravità di un gesto che ha comunque provocato allarme.

A far scattare l’intervento delle forze dell’ordine sono state le segnalazioni dei cittadini, preoccupati dopo aver udito gli spari. Sul luogo sono arrivati i carabinieri della Tenenza di Favara e i militari della Compagnia di Agrigento, che hanno eseguito i rilievi e avviato le indagini. Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell’accaduto, individuare chi abbia premuto il grilletto e chiarire le eventuali motivazioni del gesto. Un contributo importante potrebbe arrivare dalle immagini degli impianti di videosorveglianza presenti nella zona.

Al momento non sono stati resi noti elementi sull’identità dei responsabili né sulle ragioni dell’episodio. Saranno gli accertamenti investigativi a stabilire se si sia trattato di una minaccia mirata nei confronti della famiglia.