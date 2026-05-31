Chef Giovanni Mangione, orgoglio di Santo Stefano Quisquina: premiato come Ambasciatore del territorio

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Talento, passione e profondo legame con le proprie radici. Sono queste le qualità che hanno portato il pastry chef Giovanni Mangione a ricevere un importante riconoscimento nel corso della 24ª edizione della Sagra del Formaggio di Santo Stefano Quisquina.

Durante la manifestazione, il sindaco Francesco Cacciatore e il vicepresidente del Consiglio comunale Massimo Messina hanno consegnato a Mangione l’attestato di “Ambasciatore del territorio”, un premio che celebra il suo straordinario impegno nella valorizzazione delle eccellenze locali e nella promozione dell’identità gastronomica stefanese.

Negli anni, Giovanni Mangione si è distinto per la capacità di trasformare ingredienti e prodotti del territorio in autentiche opere di arte dolciaria, coniugando tradizione, innovazione e una costante ricerca della qualità. Le sue creazioni raccontano la storia e i sapori di Santo Stefano Quisquina, contribuendo a diffonderne il valore ben oltre i confini locali.

Grazie alla partecipazione a eventi, manifestazioni e iniziative di prestigio, il pastry chef è diventato un punto di riferimento nel panorama dell’alta pasticceria artigianale, portando con orgoglio il nome della sua terra e promuovendo, in particolare, la cultura lattiero-casearia che rappresenta una delle eccellenze del territorio.

Il riconoscimento conferito durante la Sagra del Formaggio premia non soltanto il professionista affermato, ma anche l’uomo che, attraverso il proprio lavoro, continua a costruire un ponte tra tradizione e futuro, contribuendo alla crescita dell’immagine e dell’attrattività di Santo Stefano Quisquina.

Un esempio concreto di come competenza, dedizione e amore per il proprio territorio possano trasformarsi in un prezioso strumento di promozione culturale e gastronomica, rendendo Giovanni Mangione un autentico ambasciatore delle eccellenze siciliane.