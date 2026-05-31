L’Akragas torna grande: il Gigante conquista l’Eccellenza e fa esplodere la festa biancazzurra

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L’Akragas è tornata. Dopo una stagione vissuta tra sacrifici, passione e voglia di riscatto, il “Gigante” biancazzurro riconquista l’Eccellenza battendo 1-0 il Valderice nella finale play-off e scrivendo una delle pagine più emozionanti della sua storia recente.

Sul terreno di gioco del “Santissima Trinità di Fasanò” di Petralia Soprana, la squadra agrigentina ha dimostrato carattere, organizzazione e una straordinaria capacità di soffrire nei momenti più delicati del match. A decidere la sfida è stata la rete di Fragapane nel primo tempo, un gol pesantissimo che ha indirizzato la finale e acceso il sogno di un’intera città.

L’Akragas ha approcciato la gara con personalità e determinazione, trovando il vantaggio grazie a una manovra efficace che ha messo in difficoltà la retroguardia neroverde. Da quel momento i biancazzurri hanno gestito il confronto con intelligenza, pur dovendo fare i conti con la reazione di un Valderice mai disposto ad arrendersi.

Nella ripresa gli uomini agrigentini hanno avuto più volte l’occasione per chiudere definitivamente la partita. La più clamorosa è capitata sui piedi di Tèn Lopez, che non è riuscito a trovare la porta da posizione favorevole. Un errore che ha mantenuto aperta la sfida e costretto l’Akragas a un finale di grande sofferenza.

Quando il Valderice ha alzato il ritmo e tentato l’assalto decisivo, è salito in cattedra Flavio Manna. Il portiere biancazzurro si è trasformato nel baluardo della promozione, opponendosi con interventi decisivi ai tentativi degli avversari e blindando il prezioso vantaggio. Le sue parate hanno alimentato la speranza e la fiducia di una squadra che non ha mai smesso di lottare.

Negli ultimi minuti il clima sugli spalti è diventato incandescente. Dall’88’ in poi i tifosi agrigentini hanno accompagnato la squadra con un sostegno incessante, spingendola idealmente oltre il traguardo. Al triplice fischio è esplosa la festa: giocatori, staff e sostenitori si sono stretti in un abbraccio collettivo che ha celebrato il ritorno dell’Akragas nel calcio regionale che conta.

La vittoria contro il Valderice rappresenta molto più di una semplice promozione. È il simbolo della rinascita di una piazza storica, capace di rialzarsi e di ritrovare entusiasmo, identità e ambizione. Il Gigante è tornato a ruggire e adesso guarda al futuro con rinnovata fiducia.

L’Akragas è in Eccellenza. E questa volta vuole restarci da protagonista.