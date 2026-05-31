Favara, vasto incendio in un deposito di materiali edili: nube nera visibile da tutta la città

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Paura a Favara per un violento incendio che ha interessato il deposito di un’azienda operante nel settore dei materiali per l’edilizia, situato lungo viale Berlinguer. Le fiamme, sviluppatesi nel pomeriggio, hanno generato una densa colonna di fumo nero che si è alzata nel cielo ed è stata avvistata a diversi chilometri di distanza.

L’allarme ha mobilitato i vigili del fuoco, intervenuti con più squadre per contenere il rogo, mentre sul posto sono arrivati anche i carabinieri e gli agenti della polizia locale per garantire la sicurezza dell’area e regolare la viabilità.

Particolarmente critica la situazione nella zona di contrada Crocca, dove il traffico è stato temporaneamente interrotto per consentire le operazioni di soccorso. Nel deposito erano presenti ingenti quantitativi di materiale plastico, elemento che avrebbe favorito la rapida propagazione delle fiamme e l’emissione di un intenso fumo acre.

Le operazioni di spegnimento si stanno svolgendo in condizioni difficili a causa del vento, che continua ad alimentare alcuni focolai e a complicare il lavoro dei soccorritori.

Sulle cause dell’incendio non vi sono ancora certezze. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori vi è quella di un rogo partito dalla vegetazione secca presente nel vicino vallone Cicchillo e successivamente esteso all’area del deposito. Gli accertamenti proseguiranno nelle prossime ore per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto e verificare eventuali responsabilità.