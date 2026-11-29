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Dopo quasi due mesi senza successi, i biancazzurri ritrovano i tre punti con un incredibile 3-2 sul campo del Partinicaudace. Decisiva la rete di Scolaro allo scadere, dopo un finale al cardiopalma.

L’Akragas rompe il digiuno e ritrova il sorriso. A Terrasini, allo stadio Salvatore Favazza, la formazione allenata da Fabrizio Cammarata conquista una vittoria pesantissima, superando il Partinicaudace per 3-2 al termine di una partita ricca di emozioni e colpi di scena.

Dopo un primo tempo chiuso sullo 0-0, la gara si accende nella ripresa. Al 49’ Cruz porta avanti gli agrigentini, ma al 72’ Concialdi ristabilisce l’equilibrio. Quando la partita sembra avviarsi verso il pareggio, Brugaletta firma il nuovo vantaggio biancazzurro al 90’. La risposta dei padroni di casa arriva appena due minuti più tardi con Florio, ma l’ultima parola spetta all’Akragas: al 94’ Scolaro trova il guizzo vincente e regala ai suoi tre punti fondamentali.

Un successo che vale molto più dei tre punti. I biancazzurri mettono fine a una striscia di sei gare senza vittorie, iniziata dopo l’ultimo successo dell’11 ottobre. Nelle successive partite erano arrivati tre pareggi e altrettante sconfitte, un rendimento che aveva fatto perdere terreno alla squadra nella classifica del girone A di Eccellenza.

Con questa affermazione l’Akragas raggiunge quota 18 punti, portando il proprio bilancio a cinque vittorie, tre pareggi e quattro sconfitte dopo dodici giornate. Ma soprattutto ritrova entusiasmo e fiducia in vista dei prossimi appuntamenti.

Adesso due partite consecutive davanti al pubblico dell’Esseneto: il 6 dicembre contro il Bagheria e il 13 dicembre per il derby con l’Unitas Sciacca. L’Akragas vuole che la vittoria di Terrasini non resti un episodio isolato, ma diventi il punto di ripartenza della stagione.