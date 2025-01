“Reati in carcere”: indagini concluse per due agrigentini

Condividi

Visualizzazioni 138

La Procura di Enna ha notificato l’avviso di conclusione delle indagini a due agrigentini che, detenuti in carcere ad Agrigento, si sarebbero resi responsabili di alcuni atti delittuosi, tra, a vario titolo, droga e telefonini in carcere, un agente picchiato, altri minacciati e aggrediti. Si tratta di Andrea Sottile, 26 anni, e Giorgio Orsolino, 34 anni. Tecnicamente i reati contestati sono la cessione di droga, la detenzione di cellulari in carcere, la resistenza e violenza a pubblico ufficiale, la minaccia e le lesioni aggravate. I difensori, gli avvocati Salvatore Cusumano e Giuseppina Lo Pinzino, entro 20 giorni dalla notifica dell’avviso, hanno facoltà di opporre atti e mezzi a difesa.