Agrigento violenta, due casi che si aggiungono alle decine degli ultimi mesi: è allarme sociale

Ormai sono diversi mesi che la città di Agrigento è diventata la più avvicinabile da parte di gente malavitosa per compiere atti delinquenziali. Le rapine, a negozi, nelle case e a persone, sono ormai all’ordine del giorno e mettono a serio repentaglio l’ordine e la sicurezza pubblica che deve essere garantita ad ogni cittadino.

Gli ultimi due casi di ieri devono fare riflettere molto. La gioielleria dove ieri è stata tentata una rapina e la via San Vito dove è stata rapinata una donna sono in pieno centro cittadino.

Ed è proprio questo aspetto che inquieta; non si preoccupano nè della gente nè dagli eventuali passaggi delle Forze dell’Ordine. Agiscono tranquillamente e spesse volte sono anche indisturbati.

Al Villaggio Mosè, ad esempio, altro agglomerato urbano con la presenza di tante persone, ormai le case che sono state “visitate” dai ladri stanno raggiungendo la metà di quelle esistenti.

L’augurio di buon lavoro agli organi competenti.