Agrigento, don Giuseppe Vecchio è il nuovo parroco dell’Unità Pastorale B.M.V. di Fatima e B.M.V. del Carmelo

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L’Unità Pastorale Beata Maria Vergine di Fatima e Beata Maria Vergine del Carmelo di Agrigento accoglie con gioia la nomina del nuovo parroco, don Giuseppe Vecchio, chiamato a guidare la comunità a partire dal 1° agosto 2026.

Originario della comunità ecclesiale di Palma di Montechiaro, don Giuseppe Vecchio è nato il 5 maggio 1997. Dopo il percorso di formazione presso il Seminario Arcivescovile di Agrigento, è stato ordinato diacono il 24 marzo e sacerdote il 14 settembre 2023.

Successivamente ha proseguito gli studi presso la Pontificia Università Salesiana di Roma, conseguendo una formazione nelle Scienze della Comunicazione Sociale. Durante il periodo trascorso nella Capitale ha svolto il proprio ministero pastorale nella parrocchia San Luca Evangelista al Prenestino, maturando un’importante esperienza al servizio della Chiesa.

Con decorrenza 1° agosto 2026, don Giuseppe Vecchio succede a don Giuseppe Agrò, che contestualmente assume l’incarico di rettore del Seminario.

La comunità parrocchiale accoglie il nuovo parroco con gratitudine e spirito di comunione, affidando il suo ministero al Signore e augurandogli un fecondo cammino pastorale al servizio dei fedeli.