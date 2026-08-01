Inchiesta “Appalti e mazzette”, l’avvocato Fiorello precisa

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All’esito delle indagini preliminari, si precisa che nei confronti dell’On. Roberto Di Mauro l’azione del pubblico ministero è confinata ad un solo reato, art. 416 c.p., non sono contestati fatti specifici esecutivi di un presunto accordo. La complessiva richiesta della Procura è peraltro emendata rispetto alle ipotesi di reato che figuravano nella originaria comunicazione. Per tale unica ipotesi di reato, oggi in contestazione, fiducioso nella valutazione del Giudice, l’On. Di Mauro si dichiara del tutto estraneo.



Avv. Lillo Fiorello