Agrigento: Via San Vito, rapina a donna in auto

Un episodio di violenza stradale ha scosso i residenti della zona di Via San Vito, dove ieri sera, intorno alle 22:00, una donna è stata aggredita e derubata mentre rientrava a casa in auto.

Secondo la ricostruzione, un giovane di 20-25 anni, descritto come biondo e di nazionalità italiana, si è improvvisamente piazzato davanti alla vettura in movimento, bloccandone il passaggio. Con un gesto rapido, ha aperto lo sportello e ha minacciato la donna, sottraendole il portafoglio prima di fuggire. Per fortuna, l’aggressione non ha avuto conseguenze fisiche, ma ha lasciato la vittima – e l’intera comunità – con un senso di insicurezza e sgomento.

“Una volta si camminava sereni e spensierati in quella che credevo una città sicura. Adesso non lo è più, evidentemente”, ha commentato amareggiata una testimonianza vicina ai fatti.

Allarme Sicurezza

L’episodio riaccende i riflettori sul degrado e la criminalità in alcune zone della città, con i residenti che chiedono maggiori controlli e un potenziamento delle forze dell’ordine. Alcuni lamentano il calo della vivibilità in aree un tempo considerate tranquille.

Le autorità sono al lavoro per identificare il rapinatore, ma intanto l’invito alla cittadinanza è quello di prestare attenzione, soprattutto nelle ore serali, e di segnalare qualsiasi comportamento sospetto.