Traffico stupefacenti, non luogo a procedere per avvenuta prescrizione

Condividi

Visualizzazioni 172

La I sezione della Corte di Appello di Palermo, presieduta dalla Dott.ssa Adriana Piras, in accoglimento delle doglianze difensive ed in riforma della sentenza di primo grado, previa riqualificazione delle imputazioni nella fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990, ha emesso sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione per gli imputati Elio Magrì (Avv. Antonino Gaziano), Salvatore Nobile (Avv.ti Giovanni Castronovo e Girolamo D’Azzò), Filippo D’Oro (Avv. Maria Alba Nicotra) e Natale Vinciguerra (Avv. Giuseppe Ragazzo).



La prospettazione accusatoria, che non ha trovato conferma all’esito del processo, prevedeva l’esistenza di una vera e propria associazione dedita al traffico di stupefacenti. Gli imputati erano stati condannati per detenzione ai fini di spaccio di cocaina (che sarebbe stata prima acquistata a Catania e poi rivenduta fra Agrigento, Canicattì, Licata e Ravanusa) dal G.U.P. presso il Tribunale di Palermo rispettivamente alla pena di anni 5 mesi 6 e giorni 20 (Magrì), anni 6 mesi 10 e giorni 20 (Nobile), anni 4 mesi 10 giorni 6 (D’Oro), anni 6, mesi 9 giorni 10 (Vinciguerra).