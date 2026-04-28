Accuse di violenza e maltrattamenti, assolto quarantenne: “Il fatto non sussiste”

Condividi

Visualizzazioni 138

Un uomo di 40 anni, originario dell’Agrigentino, è stato assolto da tutte le accuse che lo vedevano imputato davanti al giudice per l’udienza preliminare. La decisione è arrivata al termine del rito abbreviato: secondo il giudice, “il fatto non sussiste”.

L’imputato era finito a processo in seguito alla denuncia dell’ex compagna, che aveva raccontato di aver subito per anni comportamenti vessatori, tra cui aggressioni, insulti e presunti episodi di violenza sessuale. Tra le contestazioni figuravano anche maltrattamenti in famiglia e minacce rivolte al padre della donna.

Tuttavia, nel corso del procedimento, le accuse non hanno trovato conferme sufficienti. Anche il pubblico ministero, nella fase conclusiva del processo, aveva chiesto l’assoluzione dell’uomo, ritenendo non provati i fatti contestati.

Gli episodi oggetto dell’inchiesta risalivano a un arco temporale compreso tra il 2018 e il 2022. Le motivazioni della sentenza saranno depositate entro novanta giorni, chiarendo nel dettaglio le ragioni che hanno portato alla decisione del giudice.